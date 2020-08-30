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30.08.2020 22:55
Рубрика: Спорт

Александр Соболев вызван в сборную России

Текст: Артур Нанян

Нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник "Динамо" Даниил Фомин получили вызов в сборную России для подготовки к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября). Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

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Соболев заменит в составе форварда "Арсенала" Евгения Луценко, который выбыл из строя из-за повреждения во встрече пятого тура Премьер-лиги с "Химками". Что касается Фомина, то его вызвали вместо Александра Головина из "Монако", получившего травму задней поверхности бедра в поединке чемпионата Франции с "Метцем".

Ранее на неделе главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что Соболев не попал в изначальный список команды из-за конфликта с Артемом Дзюбой. Спустя несколько дней Александр созвонился с Дзюбой и уладил все вопросы.

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