Александр Соболев вызван в сборную России

Нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник "Динамо" Даниил Фомин получили вызов в сборную России для подготовки к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября). Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Соболев заменит в составе форварда "Арсенала" Евгения Луценко, который выбыл из строя из-за повреждения во встрече пятого тура Премьер-лиги с "Химками". Что касается Фомина, то его вызвали вместо Александра Головина из "Монако", получившего травму задней поверхности бедра в поединке чемпионата Франции с "Метцем".

Ранее на неделе главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что Соболев не попал в изначальный список команды из-за конфликта с Артемом Дзюбой. Спустя несколько дней Александр созвонился с Дзюбой и уладил все вопросы.