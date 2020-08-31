Единая система мониторинга здоровья школьников заработает со 2 сентября

"В настоящее время система мониторинга за состоянием здоровья школьников полностью готова к эксплуатации, занесение в нее данных начнется со 2 сентября. Информация о состоянии обучающихся будет вводиться ежедневно ответственными лицами", - следует из сообщения пресс-службы Минздрава.

В ведомстве также пояснили, что утверждена единая форма отчета. В ней нужно указывать отдельно общее число учеников и количество детей, у которых выявили ОРВИ перед началом занятий, а также во время уроков. Затем эту информацию будут анализировать по сравнению с предыдущими сутками и отмечать динамику. Вся информация по региону будет обобщаться органами власти в сфере здравоохранения