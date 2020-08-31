"Газпром" подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

В "Газпроме" считают, что в ходе инициированного расследования UOKiK против газопровода "Северный поток-2", ведомство запросило у российской компании документы, не имеющие отношения к делу. "Газпром" и ранее уже просил UOKiK представить обоснование правомерности запроса этой информации, но ответа не получил.

Польское ведомство со своей стороны настаивает, что все финансовые операции, связанные со строительством газопровода "Северный поток-2", должны были согласовываться с UOKiK.

С точки зрения польского регулятора соглашение о партнерстве Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода) с европейскими компаниями было заключено с целью обойти нормы антимонопольного законодательства. Помимо российской компании в деле фигурируют Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall, то есть все участники финансирования проекта. Кроме "Газпрома" по сходной причине UOKiK оштрафовал французскую Engie - на 172 млн злотых. Остальные четыре компании, как уверяет польская сторона, сотрудничают и передают необходимые документы и информацию.