Трудно встретить в нашей стране человека, который не смог бы вспомнить и напеть мелодии из фильмов "Человек-амфибия", "Берегись автомобиля", "Я шагаю по Москве", "Жестокого романса" или "Служебного романа". Автором музыки ко всей этой киноклассике был композитор Андрей Петров. Публика более продвинутая, филармоническая знает его и как автора балетов, опер, симфонических сочинений.

К юбилею композитора - 2 сентября ему исполнилось бы 90 лет - фонд Андрея Петрова при поддержке министерства культуры проводит Всероссийский фестиваль, посвященный композитору. Это порядка 20 концертов по всей стране. В четырнадцатый раз проводится Открытый конкурс композиторов имени Андрея Петрова - пришло больше 300 заявок, на заключительном концерте в большом зале Петербургской филармонии исполнят произведения финалистов, композиторов из России, Италии, Великобритании и США. А в октябре откроется выставка "Ваш Андрей Петров", как реальная, так и виртуальная. Об осеннем марафоне памяти своего дедушки "РГ" рассказала внучка Андрея Павловича, артистка мюзикла Манана Гогитидзе.

На официальном сайте фонда Андрея Петрова будут представлены рукописи, афиши, 3D-модель кабинета композитора, редкие фото... То есть посетители смогут приблизиться к его "месту силы"?

Манана Гогитидзе: Источником вдохновения для дедушки был и родной дом, и Ленинград-Петербург в целом. Андрей Павлович жил на Петровской набережной, любил прогуливаться мимо домика Петра у Троицкого моста. Когда в детстве мы с братом приходили в гости к бабушке с дедушкой, беспокоить его в кабинете, когда он работал, было нельзя. Хотя чаще он уезжал работать в уединении в Репино, в дом творчества композиторов. У него там был любимый коттедж, в котором раньше часто останавливался Шостакович. Возле коттеджа бюст Шостаковича, а в кабинете - памятная доска, посвященная дедушке.

Можно сказать, что Андрей Петров был вполне благополучен и устроен - но нельзя назвать его композитором "номенклатурным". Как это ему удалось?

Манана Гогитидзе: Он просто был очень органической личностью. Вроде и председатель ленинградского отделения Союза композиторов - но держался очень просто, по городу ходил пешком, ездил на метро. Дедушка был депутатом то районного масштаба, то всесоюзного. Это отнимало много времени, и порой он сочинял музыку прямо на заседаниях. Сочинял песни, но не менее важной считал работу в академических жанрах: балеты "Сотворение мира" и "Пушкин", оперы "Петр Первый" и "Маяковский начинается", симфоническая и камерная музыка. В его творчестве всегда был баланс: если чувствовал перевес в сторону легкой музыки, начинал погружаться во что-то серьезное.

Над мюзиклом "Капитанская дочка" он работал с дочерью, когда у нас еще и жанра такого не было

Существует ли какая-то часть наследия композитора, все еще не дошедшая до слушателя?

Манана Гогитидзе: Есть одна больная тема - мюзикл "Капитанская дочка", над которым дедушка работал вместе с моей мамой, своей дочерью Ольгой Петровой, когда у нас еще не было как такового жанра мюзикла. Это был совместный проект с американским театральным центром Юджина О"Нила. Премьера состоялась в 2002 году в Бостоне. Мы ездили на нее всей семьей. Потом спектакль был показан в Петербурге в полуконцертном исполнении. К нам привозили бродвейских актеров, они давали студентам мастер-классы. Исполняли главные роли, а мы, студенты, были массовкой. Дали несколько спектаклей в Эрмитажном театре и Учебном театре на Моховой. Сейчас пытаемся небольшими отрывками вводить мюзикл в наши концерты в БКЗ "Октябрьский": в прошлом году показали двадцатиминутный фрагмент, в этом году готовим еще один. Но мюзикл из истории царской России на сцене - дело недешевое, камерной сценой не обойтись.

Пока вы единственная двукратная обладательница премии "Золотая маска" в номинации "лучшая актриса в оперетте или мюзикле" (за роли в мюзиклах "Бал вампиров" и "Русалочка"). Трудно было подниматься к вершинам мюзикла?

Манана Гогитидзе: Моя первая серьезная роль была мама Мортон в спектакле "Чикаго". Если говорить о "Стилягах", то спектакль получился очень ярким и пронзительным - вроде и про прошлое, и про нас сегодняшних. Я не в первый раз работаю в Москве, и для меня это непросто. Я корнями вросла в Петербург, и когда выпускалась "Русалочка", у меня был совсем маленький ребенок - приходилось буквально разрываться между городами. Работа в Театре наций была немного проще благодаря режиссеру Алексею Франдетти: он планировал репетиции так, что я могла совмещать их с работой в Петербурге. На период постановок в Москве я становлюсь постоянной пассажиркой "Сапсана". Иногда уезжала рано утром, а вечером, отрепетировав в Москве, уже была дома. Но быть востребованной в двух столицах - это ли не счастье для артиста?!