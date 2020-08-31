Новости

Сталлоне назвал дату выхода режиссерской версии "Рокки 4" 16:01
"Довод" Кристофера Нолана мощно стартовал в прокате 15:50
В Marvel придумали, как вернуть Железного человека и Капитана Америку 15:31
Умерла сестра-близнец и дублерша "Сары Коннор" из "Терминатора" 15:22
Британцы выбрали лучшего детектива всех времен 15:10

Лидер Little Big Прусикин разводится

Новости
    31.08.2020, 16:09
Текст:   Олег Усков

Фронтмен российского коллектива Little Big, нашего посла-триумфатора "Евровидения", Илья Прусикин объявил, что разводится с женой.

Фото: instagram.com/ orlandobloom
Кэти Перри родила от Орландо Блума

Сегодня в Сети появилось видео, на котором Прусикин и его супруга Ирина Смелая информируют об этом общественность, объясняя, что послужило причинами такого решения. Причем - в юмористической манере. И поясняя: лучше уж непосредственно от них, чем от желтой прессы.

"Мы, к сожалению, разводимся. Так бывает", - уведомил фронтмен. Подчеркнув, что решение не спонтанное - пара его вынашивала последние полгода.

Пояснено: первая мысль расстаться возникла еще в декабре 2019-го - после долгого тура Little Big. Супруги стали редко видеться - скопились взаимные претензии. А решать их оперативно не получилось, так как семья постоянно пребывала в разлуке.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Джонни Депп подал против Эмбер Херд новый многомиллионный иск

В итоге Илья с женой сели, поговорили и приняли решение далее оставаться просто друзьями. В противном случае "мы бы превратились в семью алкашей, у меня был бы огромный фингал под глазом, с "баклахой" пива стояла бы", - задорно шутит Смелая.

По мнению экс-пары, в первую очередь так будет лучше для их совместного ребенка, которому теперь не придется наблюдать за скандалами недовольных друг другом родителей.

Прусикин и Смелая были женаты с 6 июля 2016 года.

Новости

Джонни Депп подал против Эмбер Херд новый многомиллионный иск 14:50
Вышел трейлер фильма ужасов про стендап-комика "Последний смех" 14:46
Вышел трейлер "мобильного хоррора" "Давай поиграем" 14:39
Вышел трейлер боевика с Жаном Рено и Руби "Бэтвумен" Роуз "Привратник" 13:56
⧣ видео
Фото: twitter.com/ damme_tachi
Джигурда - Тор, Невский - Танос: российские актеры во вселенной Marvel 28.08.2020
Вышел фильм о съемках "Довода" 27.08.2020
Киану Ривз ответил на вопрос, кто сильнее - Нео или Джон Уик 27.08.2020
⧣ Россия
Фото: iStock
Предварительные итоги кассовых киносборов за выходные подвели в России 02:40
Умер создатель "Смешариков" и студии "Пилот" Анатолий Прохоров 30.08.2020
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимира Андреева 30.08.2020
⧣ музыка
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер "Цоя" Алексея Учителя 27.08.2020
Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом 22.08.2020
Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман 22.08.2020