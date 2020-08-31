Лидер Little Big Прусикин разводится

Фронтмен российского коллектива Little Big, нашего посла-триумфатора "Евровидения", Илья Прусикин объявил, что разводится с женой.

Сегодня в Сети появилось видео, на котором Прусикин и его супруга Ирина Смелая информируют об этом общественность, объясняя, что послужило причинами такого решения. Причем - в юмористической манере. И поясняя: лучше уж непосредственно от них, чем от желтой прессы.

"Мы, к сожалению, разводимся. Так бывает", - уведомил фронтмен. Подчеркнув, что решение не спонтанное - пара его вынашивала последние полгода.

Пояснено: первая мысль расстаться возникла еще в декабре 2019-го - после долгого тура Little Big. Супруги стали редко видеться - скопились взаимные претензии. А решать их оперативно не получилось, так как семья постоянно пребывала в разлуке.

В итоге Илья с женой сели, поговорили и приняли решение далее оставаться просто друзьями. В противном случае "мы бы превратились в семью алкашей, у меня был бы огромный фингал под глазом, с "баклахой" пива стояла бы", - задорно шутит Смелая.

По мнению экс-пары, в первую очередь так будет лучше для их совместного ребенка, которому теперь не придется наблюдать за скандалами недовольных друг другом родителей.

Прусикин и Смелая были женаты с 6 июля 2016 года.