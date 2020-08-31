Малиновский опроверг уход из "Аталанты" после подписания Миранчука

Украинский полузащитник итальянского клуба "Аталанта" Руслан Малиновский прокомментировал слухи о своем уходе из клуба после подписания российского игрока Алексея Миранчука.

Полузащитник сборной России и "Локомотива" Алексе Миранчук в скором времени станет футболистом "Аталанты". Пока о переходе итальянской стороной официально не объявлено, но это вопрос самого ближайшего времени.

На фоне подписания Миранчука в СМИ появилась информацию о том, что "Аталанту" покинет украинский полузащитник Руслан Малиновский. Однако сам игрок опроверг эту информацию.

"Уход из "Аталанты"? Даже разговоров не было. Кто-то это написал в интернете. Но это всего лишь слухи", - сказал футболист на канале "Футбол 1".

На счету Малиновского в завершившемся сезоне восемь голов и четыре передачи. Он принял участие в 34 матчах клуба из Бергамо.