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30.08.2020 18:44
Рубрика: Спорт

"Локомотив" объявил о переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"

Текст: Артур Нанян
Московский "Локомотив" объявил о достижении принципиальной договоренности с "Аталантой" о переходе Алексея Миранчука в итальянскую команду. Трансфер завершится, когда полузащитник пройдет медосмотр.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

По окончании сегодняшней встречи шестого тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом" Миранчук, не игравший из-за травмы, вышел на поле и попрощался с болельщиками. Во время трогательной речи футболист не сдержал слез. Он поблагодарил фанатов за поддержку и отметил, что "настало время пойти за мечтой".

Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP
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По неофициальным данным, "Аталанта" заплатит "Локомотиву" за переход Алексея 14,5 миллионов евро. Миранчук подпишет с бергамасками пятилетний контракт. Зарплата игрока составит 1,8 миллиона евро в год.

Миранчук дебютировал в основной команде "Локомотива" в апреле 2013 года. За девять сезонов в стане "красно-зеленых" он стал чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок. В общей сложности Алексей провел за москвичей 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 результативных передач.

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