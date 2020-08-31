МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией

Китайские пограничники не пересекали линию фактического контроля на границе с Индией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения из Нью-Дели об очередном конфликте между военными двух стран.

По его словам, "китайские пограничники всегда строго соблюдают линию фактического контроля, они никогда ее не пересекают". "Пограничные силы двух сторон поддерживают тесные контакты по ситуации на месте", - подчеркнул дипломат.

Ранее минобороны Индии сообщило об обострении ситуации на границе. В Нью-Дели действия китайских солдат назвали "провокационными", "нарушающими консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических переговоров по поводу продолжающегося противостояния в Восточном Ладакхе". Отмечалось, что индийские войска укрепили свои позиции и не дали изменить ситуацию на местах.

Напомним, проблема признанием линии границы между двумя странами существует уже много лет. В этом году произошло уже несколько конфликтом между военными Китая и Индии, сообщалось о раненых и погибших. Переговоры на военном и дипломатическом уровнях устраивающего обе стороны результата пока не принесли.