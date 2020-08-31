Минобороны РФ поможет снести аварийные здания в Тулуне

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил оказать помощь в сносе аварийной инфраструктуры, пострадавшей от наводнения в Тулуне.

Как сообщил в ходе видеоконференцсвязи начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, помощь будет оказана по обращению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

"После масштабного наводнения в июне 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина реализуется масштабная программа восстановления экономической, транспортной и социальной инфраструктуры в регионе", - сообщил Мизинцев.

Он отметил, в ходе этих работ остается большое количество объектов аварийной инфраструктуры, взамен которой уже построены или достраиваются современные здания и сооружения.

Руководство Иркутской области попросило военное ведомство оказать помощь по сносу таких объектов. Министр обороны принял решение и для оказания помощи сформирован и направлен в регион сводный отряд военнослужащих и техника.