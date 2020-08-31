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С 1 сентября окончательно вступает в силу закон об обеспечении младших школьников бесплатным горячим питанием за счет бюджетных денег. В регионы уже направлена субсидия в 22 млрд рублей. Ее распределят пропорционально количеству детей, обучающихся с 1 по 4 класс, в каждом из них. Федеральные средства покроют большую часть затрат, остальные расходы профинансируют регионы и муниципалитеты.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Школы смогут получить субсидии на организацию горячего питания

Всего в этом учебном году бесплатно питаться будут около 7 млн младших школьников. Закон гарантирует им полноценные завтраки, а тем, кто учится во вторую смену, - обеды. Меню должно соответствовать СанПиНам, включать горячее блюдо, не считая чая или других горячих напитков. При этом еда должна быть сытной, полезной, соответствовать возрастным потребностям организма младших школьников, а также индивидуальным особенностям здоровья ребенка, если о них сообщили родители. Ответственность за питание детей теперь возлагается не на директора школы, как это было ранее, а на ее учредителя. Как правило, это районные или городские администрации. Но к школам предъявлен целый ряд требований: они должны размещать ежедневное меню на своих сайтах, в вопросах питания детей прислушиваться к мнению родителей, которые могут посетить пищеблок, чтобы проверить, чем кормят детей и носит ли персонал столовой санитарную одежду.

По прогнозам, в 2021 году бесплатно питаться в школах будут 7,1 млн детей, а в 2022 году - 7,2 млн учащихся. В бюджете на это предусмотрено около 113 млрд рублей.

Общество Семья и дети Общество Образование Вступают в силу в сентябре 2020 года

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