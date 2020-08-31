Московское "Динамо" сыграет с грузинским "Локомотивом" в Лиге Европы

Московское "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА сыграет с тбилисским "Локомотивом".

В понедельник в Ньоне прошли жеребьевки квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. По итогам первой жеребьевки стало известно, что "Краснодар" поспорит за место в групповом раунде Лиги чемпионов с победителем пары ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия).

Чуть позже определился соперник столичного "Динамо" в Лиге Европы, которое впервые сыграет в еврокубках с сезона 2014/15 годов. По итогам минувшего сезона бело-голубые стали шестыми и получили место в Лиге Европы после того, как "Зенит" победил в Кубке России.

По результатам жеребьевки во втором раунде квалификации "Динамо" встретится с тбилисским "Локомотивом" . Матч состоится в Тбилиси 17 сентября.