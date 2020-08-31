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31.08.2020 09:03
Рубрика: Легковые авто

Новый внедорожник Jeep Wagoneer расстроил еще до премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Jeep. Фото: Пресс-служба Jeep.
Фото: Пресс-служба Jeep.

Компания Jeep опубликовала новые тизеры внедорожника Wagoneer, премьера которого состоится 3 сентября 2020 года. Покажут не серийную модель, а только концепт, что, безусловно, огорчило многих поклонников марки.

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На новых тизерах Jeep показал панорамную крышу концепта Wagoneer, через стекло которой просвечивается центральная консоль, расположенная между парой кресел второго ряда. Размеры автомобиля позволяют укомплектовать его сиденьями на "галёрке" (версия Grand Wagoneer). Возможность трёхрядной конфигурации салона подчёркивают большие боковые стёкла.

На втором тизере снова показан салон концепта: в очередной раз нас готовят к тому, что в интерьере будет парад хрома и полированного алюминия.

Предполагается, что в основу Jeep Wagoneer и его семиместной версии Grand Wagoneer ляжет платформа от пикапа Ram 1500. Поэтому новинка получит бензиновый V6 объёмом 3.6 литра с 48-вольтовым старте-генератором и "восьмёрку" объёмом 5.7 литра.

Ожидается, что серийная версия Wagoneer может выйти на рынок в следующем году.

Фото: Пресс-служба Jeep.
#Jeep