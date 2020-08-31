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31.08.2020 02:10
Рубрика: Общество

Онколог назвал раннюю диагностику главным врагом рака

Фото: Илья Тимин/РИА Новости Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Ранняя диагностика является главным врагом рака. Об этом заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн, напомнив, что при раннем выявлении опухоли излечимость достигает 97%.

Фото: iStock
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В эфире радиостанции "Говорит Москва" он отметил, что из-за пандемии коронавируса возникли сложности с диспансеризацией и скрининговыми исследованиями. В этот период важно набраться терпения и дождаться вакцинации, а также следить за своим здоровьем.

"Нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях должно наводить на мысль, что необходимо сходить провериться к онкологу", - пояснил специалист. При появлении любых жалоб на здоровье Каприн призвал сразу же обращаться к врачам.

Ранее врач-онколог и хирург Иван Карасев указал на доказанную причину возникновения рака. В большинстве случаев развитию опасного недуга предшествует воспалительный процесс. По его словам, 95% опухолей развиваются из предраковых заболеваний. "Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль", - рассказал врач, также призвав, своевременно обследоваться.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Онкология: как победить рак

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