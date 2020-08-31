Онколог назвал раннюю диагностику главным врагом рака

Ранняя диагностика является главным врагом рака. Об этом заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн, напомнив, что при раннем выявлении опухоли излечимость достигает 97%.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" он отметил, что из-за пандемии коронавируса возникли сложности с диспансеризацией и скрининговыми исследованиями. В этот период важно набраться терпения и дождаться вакцинации, а также следить за своим здоровьем.

"Нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях должно наводить на мысль, что необходимо сходить провериться к онкологу", - пояснил специалист. При появлении любых жалоб на здоровье Каприн призвал сразу же обращаться к врачам.

Ранее врач-онколог и хирург Иван Карасев указал на доказанную причину возникновения рака. В большинстве случаев развитию опасного недуга предшествует воспалительный процесс. По его словам, 95% опухолей развиваются из предраковых заболеваний. "Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль", - рассказал врач, также призвав, своевременно обследоваться.