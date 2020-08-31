Оппозиция в Черногории заявила о "падении режима"

Это пятые выборы с тех пор, как Черногория получила независимость от Сербии после референдума 2006 года. Опросы общественного мнения в преддверии выборов показывали, что ДПС наберет больше голосов, чем другие партии и движения, однако, вероятно, не сможет получить их достаточно, чтобы сформировать правительство самостоятельно.

Оппозиционный альянс "За будущее Черногории", который выступает за более тесное сотрудничество с Сербией и Россией, получает 28 мест, сообщает издание Вalkan Insight. Оппозиционное объединение "Мир - наша нация" получит 10 мест в скупщине, а оппозиционное движение "Объединенные действия за реформы" - четыре депутатских мандата. Социал-демократы и партия боснийцев получили два места, две албанские партии получили одно место. Таким образом, альянс "За будущее Черногории" и оппозиционные объединения получают 42 места из 81 - более половины в парламенте, что после формирования коалиции дает им возможность сформировать правительство.

Здравко Кривокапич, глава коалиции "За будущее Черногории", заявил, что "тридцатилетний режим пал", добавив, что после окончательного подсчета голосов разрыв между оппозицией и прозападной правящей партией Джукановича "только увеличится".

Центр демократических преобразований (CDT) заявил, что в минувшее воскресенье проголосовали 409 тысяч 880 человек - это 75,9 процента граждан Черногории. У некоторых избирательных участков образовались очереди, отметили международные наблюдатели. На парламентских выборах в 2016 году явка составила 73,4 процента, а в 2012 году - 70,6 процента.

За время правления Джукановича, который возглавил Черногорию после распада Югославии, его партия ДПС ни разу не проигрывала на выборах. При нем Подгорица в 2006 году отделилась от Сербии, с которой ее связывал вековой союз, а в 2017 году вступила в НАТО, присоединившись к антироссийским санкциям.

Воскресные выборы прошли на фоне острой дискуссии по поводу закона о правах вероисповедания, принятого в Черногории в конце 2019 года, против которого выступила Сербская православная церковь, утверждая, что теперь государство может конфисковать ее собственность с целью последующего создания отдельной Черногорской церкви по автокефальной модели. Сербская православная церковь получила основную политическую поддержку со стороны альянса "За будущее Черногории".