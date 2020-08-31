Памфилова: Онлайн-голосование позволит отказаться от досрочного

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что успешное внедрение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) позволит отказаться от досрочного и сократить надомное.

"Досрочное голосование будет просто не нужно, в любой точке мира человек может в день выборов проголосовать. Практически можно, если не совсем отказаться, то свести к минимуму голосование на дому", - сказала она в понедельник в ходе первого публичного тестирования нового комплекса ДЭГ, разработанного "Ростелекомом" по контракту с ЦИК.

Систему протестировали три группы избирателей: жители Курской и Ярославской областей, где пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, а также эксперты (члены ЦИК, представители партий общественных организаций, журналисты). Всего в списках значилось более 15 тысяч человек.

Ранее состоялись два технологических тестирования комплекса с участием 30 тысяч человек. Оба прошли успешно и показали, что система работает устойчиво при повышенных нагрузках.

Напомним, согласно действующему законодательству, в России проводится досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях (за 20 дней до основной даты), а также из соображений удобства и безопасности граждан (не ранее чем за 10 дней до основной даты). На дому может проголосовать любой избиратель, если подаст соответствующее заявление и укажет причину невозможности прибытия на участок.