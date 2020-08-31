Памяти Народного артиста СССР Владимира Алексеевича Андреева

Ему посчастливилось учиться в ГИТИСе у А.М. Лобанова и А.А. Гончарова - великих театральных режиссеров и педагогов. После окончания вуза он играл в театре и снимался в кино: в числе его киноработ тех лет были "Верные друзья", "Аттестат зрелости", "Человек родился", "Жестокость", "Голубая чашка" и другие. Детская аудитория помнит его благодаря искрометному участию в экранизациях "Сказки о царе Салтане" и "Калифа-аиста". И вся страна, конечно же, - по бесчисленным театральным ролям.

А.А. Гончаров пригласил своего молодого коллегу работать на режиссерский факультет в качестве преподавателя мастерства актера, и очень скоро ему поручили самостоятельный набор и руководство курсом студентов. Так началась его полувековая преподавательская деятельность в альма матер, где он до последних дней своей жизни заведовал кафедрой мастерства актера. Последний курс Владимир Алексеевич набрал летом 2020 года, оставаясь до конца верным завету своего учителя, который он повторял очень часто - "Володя, никогда не покидай ГИТИС!"

Владимир Алексеевич был трепетным ценителем русской словесности. Известно его искусство чтеца. На протяжении многих лет он дружил с Давидом Самойловым, Наумом Коржавиным, высоко ценя их творчество и донося до широкой публики их голоса. Он открыл для отечественного зрителя драматургические работы Александра Вампилова, первым поставив на сцене Театра имени М.Н. Ермоловой пьесу "Утиная охота", в которой также выступил в главной роли. Он также сыграл в пьесе "Фотофиниш", написанной Питером Устиновым, познакомив с ней московских театралов.

Он умел дружить, чтил память о своих старших товарищах, стремился запечатлеть на страницах книг воспоминания о тех, с кем его свела судьба, хранил теплые чувства к коллегам, был чуток и впечатлителен. Много лет его связывали дружеские отношения с Валентином Гафтом, получившие особое поэтическое выражение на сцене в спектакле "Самая большая маленькая драма". Этот спектакль стал своего рода профессиональным руководством для многих начинающих и живущих в актерской профессии.

Он никогда не терял связи с птенцами, вылетевшими из его гнезда, внимательно следил за их творческой жизнью и гордился их успехами. Это особое отношение к ученикам выразилось в реализации крайне необычного замысла, когда на сцену вышел учитель с представителями разных поколений своих учеников - это произошло на сцене учебного театра ГИТИСа в спектакле Г. Гауптмана "Перед заходом солнца".

У него была потрясающая память, он мог оживить любое собрание, любое свое выступление цитатами - меткими, удивительно емкими и точными, среди которых можно было найти потаенные сокровища слова и мысли. Он был чрезвычайно наблюдательным, вдумчивым и зачастую мягко-ироничным, но никогда не резким. Он ценил жизнь во всех ее проявлениях - в искусстве и природе. И его забота не ограничивалась вниманием к людям, она простиралась и на братьев меньших, которые до недавнего времени были частыми гостями гитисовского дворика и благосклонно воспринимали расположение к ним.

Он стал автором целого ряда печатных трудов: "Я вспоминаю, сердцем посветлев…", "Один бесконечный сюжет", "Разговор с самим собой". До последних дней работал над новой книгой, которой только предстоит увидеть свет. Несмотря на преклонный возраст, он был молод духом, полон надежд - воспитать новый курс и, вспоминая события своей долгой жизни, словесно запечатлеть их в новой главе.