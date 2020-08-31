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31.08.2020 16:28
Рубрика: ВЭД

Первое решение ФАС по параллельному импорту коснулось автозапчастей

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компании Daimler A.G. и KYB Corporation необоснованно ограничивали ввоз в Россию оригинальных автозапчастей. К такому выводу пришла комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщает пресс-служба ФАС. В самой службе решение назвали прецедентным.
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"Комиссия ФАС завершила рассмотрение двух дел по жалобам ООО "ТМР импорт" и ООО "АВТОлогистика" на действия компаний - производителей автозапчастей KYB Corporation и Daimler A.G. Заявители предпринимали попытки получения разрешения на ввоз приобретенных за пределами РФ оригинальных автомобильных запчастей, маркированных товарными знаками правообладателей, однако их обращения не были рассмотрены", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

Ранее, отмечается в сообщении, ФАС уже выдала KYB Corporation и Daimler A.G. предупреждения о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, однако исполнены они не были.

"Решения ведомства в отношении KYB Corporation и Daimler A.G. носят прецедентный характер. Мы впервые признали воспрепятствование деятельности независимых импортеров нарушением антимонопольного законодательства", - сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, слова которого приводятся в сообщении.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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В антимонопольном органе пояснили, что некоторые правообладатели злоупотребляют своими исключительными правами, разрешая одним импортерам ввоз оригинальной продукции и препятствуя другим. Такая ситуация, подчеркнули в ФАС, ведет к созданию дискриминационных условий для независимых импортеров.

Уточняется, что компаниям KYB Corporation и Daimler A.G. будут выданы предписания о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.