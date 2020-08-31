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31.08.2020 19:36
Рубрика: Происшествия

Актер Ефремов ранее привлекался к ответственности за хулиганство

Текст: Александр Степанов

Актер Михаил Ефремов привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Показания, данные актером в ходе предварительного следствия по делу о смертельном ДТП, зачитал на суде прокурор.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
Ефремов допустил нахождение на пассажирском сиденье в момент ДТП

В частности, из показаний следует, что актер привлекался ранее к уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ "Хулиганство" в 2013 году. Это дело было прекращено в связи с амнистией. Ефремов подтвердил эти показания, данные им ранее.

Напомним, процесс по делу с участием Михаила Ефремова возобновился в понедельник после недельного перерыва. Ранее свидетель Теван Бадасян заявил о том, что видел, как в Jeep Grand Cherokee с "красивым блатным" номером 808 садился высокий мужчина в бейсболке, и это был не Ефремов. Другой свидетель, Андрей Гаев, признал, что с пассажирской стороны после ДТП вышел то ли сонный, то ли нетрезвый человек, в котором он узнал известного актера.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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