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31.08.2020 14:47
Рубрика: Происшествия

Свидетель на суде рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

Текст: Иван Егоров
Сегодня после недельного перерыва возобновился процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.
Фото: пресс-служба Пресненского суда Москвы Фото: пресс-служба Пресненского суда Москвы
Фото: пресс-служба Пресненского суда Москвы

На последнем заседании актер недовольный ходом процесса неожиданно отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Суд дал ему время на поиск нового или пообещал назначить защитника по назначению. Впрочем в понедельник в суд снова пришел улыбающийся адвокат Пашаев, которого Ефремов в итоге решил не менять. Все другие адвокаты, по словам Пашаева, предлагали Михаилу Олеговичу признать вину, а он единственный, кто хочет доказать его невиновность.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда Москвы
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В итоге суд начал допрос нового свидетеля со стороны защиты - Тевана Бадасяна. Он рассказал, что вечером перед аварией он шел по Плотникову переулку и видел, как высокий мужчина в бейсболке садился на заднее сиденье Jeep Grand Cherokee, с "красивым блатным" номером номером 808. По словам Бадасяна он не смог детально разглядеть мужчину, потому что уже были сумерки, но, по его словам, - это был точно не Ефремов и мужчина был не в пиджаке. Свидетель также рассказал, что он сам проявил инициативу и связался с адвокатом Пашаевым через блогера Васильеву. Правда, в своем выступлении свидетель так и не пролил свет на то, кто уехал за рулем от бара в Плотниковом переулке - сам Ефремов или неизвестный высокий гражданин в бейсболке. Зато он заявил суду, что историей Ефремова уже заинтересовались на международном уровне и инициативная группа в которую он входит, готовит письмо в Голливуд к другим известным актерам.

После Бадасяна суд начал допрос Андрея Гаева из Анапы. Этот друг Александра Кобца, который уже рассказал в суде, о том, что на водительском сиденье сразу после аварии был не Ефремов, а другой мужчина около 40 лет, который обматерил его сразу после аварии. Гаев же рассказал, что видел, как с пассажирской стороны вышел то ли сонный, то ли нетрезвый человек, и это был - Ефремов.

Происшествия Правосудие Суд ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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