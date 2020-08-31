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31.08.2020 11:42
Рубрика: Власть

ЦИК: По системе "Мобильный избиратель" подано 96,6 тыс. заявлений

Текст: Галина Мисливская
Более 96 тысяч человек подали заявления по системе "Мобильный избиратель", которая позволяет внести свое имя в списки на удобном участке в пределах избирательного округа.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Как рассказал зампред ЦИК Николай Булаев, на утро понедельника подано 96,6 тысяч заявлений через портал госуслуг, МФЦ и территориальные избирательные комиссии. Прием заявок продолжится до 8 сентября, со 2 сентября граждане смогут обратиться также в свои участковые избирательные комиссии по месту жительства.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В ЦИК представят новый комплекс дистанционного голосования

В этом году в Единый день голосования проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем округам, 18 кампаний по выборам глав регионов, в 11 субъектах граждане будут голосовать за депутатов региональных заксобраний, в 13 округах состоятся довыборы депутатов парламентов регионов.

Все граждане, имеющие активное избирательное право на этих выборах, вправе перемещаться внутри округа при помощи системы "Мобильный избиратель".

Кроме того, они могут 13 сентября проголосовать в Москве на 30 цифровых участках. Порядок подачи заявлений - такой же.

У жителей Ярославской и Курской областей диапазон возможностей еще больше. Те, кто проживает, в Сеймском одномандатном округе номер 110 и Ярославском одномандатном округе номер 194, могут проголосовать на дополнительных выборах депутатов Госдумы через интернет. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и там же подать заявление не позднее 8 сентября.

Гражданин вправе отозвать свое заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, но только один раз. После 8 сентября вернуться на свой избирательный участок уже не получится. Такое правило введено, чтобы исключить возможность повторного голосования.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва ЦФО Ярославская область ЦФО Курская область Единый день голосования-2020 Государственные интернет-услуги

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