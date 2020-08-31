Чемпионка мира в помещении 2014 года и вице-чемпионка летнего ЧМ-2013 в тройном прыжке Екатерина Конева порадовала своим выступлением на Кубке России по легкой атлетике в Брянске. В заключительный день турнира Конева уже в первой попытке установила лучший результат сезона в мире - 14,75 метра.

-Стадион крутой, прыгучий. И с погодой повезло: ветер в спину дул, - приводит слова Коневой пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). - Я довольна, что вообще подготовилась. После зимнего чемпионата России мы с мужем и дочкой уехали в Хабаровск. Условия для тренировок были жестковатые. Манеж длиной 30 метров. Приходилось выкручиваться. Так что в Брянске у меня была первая техническая тренировка с полного разбега.

На брянском стадионе "Десна" лидеры сборной тоже показали достойные результаты. Высотник Илья Иванюк прыгнул на 2,30 м. Сергей Шубенков начал сезон с 13,39 на 110 м с барьерами. Анжелика Сидорова, несмотря на ветер, перелетела планку на высоте 4,75 м.

Главный тренер Юрий Борзаковский оценил перспективы команды в преддверии чемпионата России. Он пройдет в Челябинске с 8 по 11 сентября.

- Ребята постепенно набирают форму. С учетом того, что подготовка велась в сложнейших условиях пандемии, результаты однозначно хорошие. Несколько из них вошли в топ-10 мирового рейтинга сезона, - отметил Борзаковский. - Главное - сохранить потенциал команды. Для спортсменов сейчас чрезвычайно важно не потерять соревновательную практику.

Напомним, что из-за санкций "по делу Лысенко" у наших легкоатлетов до сих пор нет нейтрального статуса и допуска на международные старты. Благодаря министерству спорта с опозданием, но был выплачен штраф в 6,31 млн долларов. А вчера истек дедлайн по предоставлению в World Athletics плана по восстановлению членства ВФЛА в международной организации.