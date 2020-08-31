ФСБ задержала финансистов террористов в пяти регионах России

ФСБ совместно со Следственным комитетом России, МВД, Росфинмониторингом и Росгвардией провели операцию против законспирированной ячейки финансистов, запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, сеть подпольных финансистов действовала в Москве, Московской области, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийского автономном округе и занималась сбором и переправкой денег в Сирию на нужды террористов ИГ.

Судя по кадрам оперативного видео, спецназ проводил задержания как на улице, так и в квартирах, где проживали предполагаемые соучастники террористов. Показаны также изъятые у них банковские карты и телефоны при помощи которых совершались переводы. Как отметили в ЦОС ФСБ, в отношении 6 граждан России возбуждены уголовные дела за содействие террористической деятельности. Кроме того, установлена их причастность к деятельности преступной группы, члены которой уже осуждены за финансирование террористических структур, действовавших в Сирии.

Как подчеркнули в спецслужбе, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.