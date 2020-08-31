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31.08.2020 10:25
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала финансистов террористов в пяти регионах России

Текст: Иван Егоров
ФСБ совместно со Следственным комитетом России, МВД, Росфинмониторингом и Росгвардией провели операцию против законспирированной ячейки финансистов, запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, сеть подпольных финансистов действовала в Москве, Московской области, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийского автономном округе и занималась сбором и переправкой денег в Сирию на нужды террористов ИГ.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Судя по кадрам оперативного видео, спецназ проводил задержания как на улице, так и в квартирах, где проживали предполагаемые соучастники террористов. Показаны также изъятые у них банковские карты и телефоны при помощи которых совершались переводы. Как отметили в ЦОС ФСБ, в отношении 6 граждан России возбуждены уголовные дела за содействие террористической деятельности. Кроме того, установлена их причастность к деятельности преступной группы, члены которой уже осуждены за финансирование террористических структур, действовавших в Сирии.

Как подчеркнули в спецслужбе, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ Правительство Следственный комитет Правительство МВД Правительство Росгвардия Правительство Росфинмониторинг Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва ЦФО Московская область СКФО Дагестан СФО Красноярский край УрФО ХМАО

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