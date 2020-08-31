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31.08.2020 12:21
Рубрика: Общество

Интервал между вакцинацией от гриппа и COVID-19 должен составлять месяца

Текст: Ангелина Зеленькова

Интервал между вакцинацией от гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19 должен составлять не менее месяца. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Вакцина против коронавируса уже зарегистрирована. На подходе еще одна отечественная вакцина. Желающие могут заявиться в качестве добровольца на клинические испытания. Однако очень важно иметь в виду: когда вакцина появится в гражданском обороте, интервал между вакцинациями от коронавируса и гриппа не должен составлять меньше месяца", - отметил Алексей Хрипун.

По его словам, сочетание гриппа и коронавируса активно изучается. "Логично предполагать, что две такие тяжелые вирусные инфекции при взаимодействии могут продемонстрировать серьезные проблемы", - добавил Алексей Хрипун.

С завтрашнего дня в столице стартует масштабная программа по вакцинации от гриппа. Жители города смогут бесплатно сделать прививку во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в 44 пунктах мобильной вакцинации. Всего в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа.

Вакцинация проводится отечественными вакцинами, разработанными по рекомендациям ВОЗ. Все вакцины не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. Все вакцины, применяемые на территории Российской Федерации, прошли обязательную государственную сертификацию и полностью безопасны, что подтверждено многочисленными исследованиями.

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

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