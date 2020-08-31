В Тверской области убили знаменитого библиотечного кота Степана

Городенская сельская библиотека в Конаковском районе Тверской области лишилась самого известного своего "работника" - кота Степана.

"Степочки больше нет... Убили его... Вернее, убил... И знаю, кто. Ищу свидетелей", - такова последняя запись, сделанная на странице библиотеки Городни в соцсети.

Шикарный рыжий кот был "принят на работу" в Городенскую библиотеку 1 марта 2020 года - в качестве SMM-мяунджера. Ему даже оформили здесь персональную трудовую книжку, которую "Библиотечный Степан Степаныч с высшим кошачьим образованием" изучил и одобрил.

Как рассказывают сотрудники библиотеки, хвостатый сотрудник до официального "трудоустройства" наведывался в книгохранилище больше полугода, причем ежедневно. Однажды пришел туда сам, да так и стал постоянным посетителем. Встречал и провожал сотрудников, гулял по помещениям, принимая участие во всех мероприятиях и оставляя "отпечатки своих лап на каждой книжной выставке". Появилась у Степана и своя страница в соцсети, и свои поклонники. В итоге благодаря ученому коту библиотеке удалось даже пополнить фонды.

- Нам четыре года на комплектование денег не выделялось, а с помощью нашего хвостатого любимца нам и книги люди посылали со всей страны, и подписку на газеты и журналы оформляли. Например, из Краснодара прислали посылку с книгами персонально коту Степану, - рассказывает директор библиотеки Ольга Смирнова.

Но 25 августа кот "на работу" не пришел. Не явился он и на следующий день. Хозяйка животного тоже не знала, где питомец. По словам Ольги Смирновой, они начали поиски, развесили объявления. И тогда директору библиотеки позвонил аноним, сообщивший, что видел бездыханное тело Степана и что искать его смысла нет.

- Я не представляю, за что его можно было убить. По словам соседей, он якобы гадил в подъезде, и в тот же день пострадал еще один кот - он уполз раненый. Но это просто невозможно. Когда начался карантин, я все равно приходила на работу, ведь животному не объяснишь, что мы закрылись, запускала его. Оставляла иногда на целый день. Хоть бы раз он что-то попортил, нагадил - никогда! Мы все - и сотрудники, и читатели - горюем, переживаем, - признается завбиблиотекой.

В УМВД по Тверской области сообщили, что по факту произошедшего Редкинское отделение полиции организовало проверку. Опрашиваются сотрудники библиотеки, устанавливаются обстоятельства случившегося и возможные очевидцы.