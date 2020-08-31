Выделенные полосы в Москве переведут на ежедневный режим работы - заезжать на них рядовым автомобилистам будет нельзя не только в будни, но и по выходным. Уже сейчас над многими выделенками исчезли таблички с изображением молоточков, которые распространяют действие знака только на рабочие дни. Но автомобилистов, по привычке проезжающих там в выходные, пока не штрафуют.

Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта. Там подчеркнули, что выделенки будут работать 24/7, то есть выезжать на них всегда смогут только общественный транспорт, такси, машины экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), коммунальные автомобили и велосипедисты. Остальным "прилетит" штраф - 3000 рублей. О начале действия новых правил в дептрансе пообещали предупредить заранее, чтобы автомобилисты не нахватали штрафов.

"Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы будут меньше ждать его на остановках. Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов", - аргументируют свою позицию в ведомстве и подчеркивают, что приняли решение после неоднократных обращений, в том числе публичных. В частности, с просьбами сделать работу выделенок постоянной обращались представители экспертного центра "Пробок.нет" и совета по таксомоторным перевозкам при ассоциации ТАМА, в состав которой входит более 40 компаний.

Кроме того, с 29 мая по 2 июня был проведен телефонный опрос москвичей об их отношении к выделекам. 78% опрошенных отметили положительное влияние выделенных полос на работу общественного транспорта, а 46% сказали, что пользуются городским транспортом не только в будни, но и в выходные. Еще 5% и вовсе используют его только по субботам и воскресеньям. То есть большинство горожан перемещаются по городу на автобусах и электробусах не только в рабочие дни. При этом 97% не смогли правильно назвать виды транспорта, которые имеют право проезда по выделенной полосе. 59% жителей хотели бы, чтобы выделенные полосы во всем городе работали по единому графику.

В центре "Пробок.нет" говорят, что выступили с инициативой перевести все выделенки на постоянную работу еще в мае и отправили обращение заммэра Максиму Ликсутову. "Важно, что удалось развеять миф, будто все автомобилисты против этого проекта, на самом деле путаница со штрафами гораздо хуже возможности иногда по выходным проехаться на отдельно взятой выделенке", - говорят в организации.

О начале действия новых правил автолюбителей пообещали предупредить заранее

Массово запускать выделенные полосы в столице начали еще 10 лет назад, и тогда они работали 24/7. Однако потом по просьбам автомобилистов город пошел на эксперимент и разрешил проезжать по ним в выходные частникам. Но в последние годы особо загруженные выделенки снова стали переводить на постоянный режим, из-за чего действительно возникла путаница. В соцсетях можно найти массу комментариев, где водители жалуются на штрафы, полученные за неумышленный проезд по выделенным полосам.