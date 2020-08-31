На Сахалине через 10 лет все водители должны пересесть на электрокары

В Сахалинской области через 10 лет весь автотранспорт планируется перевести на электро- и газомоторное топливо, отказавшись от бензина и дизельного топлива, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу региона Валерия Лимаренко.

"Это наша цель - мы идем к экологически чистым островам", - отметил губернатор.

Сейчас в регионе зарегистрировано 85 электромобилей.

Ранее сообщалось, что на Сахалине к концу 2023 года должны появиться 11 стационарных газозаправочных станций и восемь мобильных комплексов для заправки техники голубым топливом.

Автолюбители, использующие машины на газе, получают пятидесятипроцентную скидку по транспортному налогу. Планируется, что в будущем электрокары будут полностью освобождены от подобных платежей.