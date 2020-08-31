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31.08.2020 04:48
Рубрика: Власть

На Сахалине через 10 лет все водители должны пересесть на электрокары

Текст: Артем Красиков

В Сахалинской области через 10 лет весь автотранспорт планируется перевести на электро- и газомоторное топливо, отказавшись от бензина и дизельного топлива, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу региона Валерия Лимаренко.

На Сахалине за четыре года откроют 19 газовых заправок

"Это наша цель - мы идем к экологически чистым островам", - отметил губернатор.

Сейчас в регионе зарегистрировано 85 электромобилей.

Ранее сообщалось, что на Сахалине к концу 2023 года должны появиться 11 стационарных газозаправочных станций и восемь мобильных комплексов для заправки техники голубым топливом.

Автолюбители, использующие машины на газе, получают пятидесятипроцентную скидку по транспортному налогу. Планируется, что в будущем электрокары будут полностью освобождены от подобных платежей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Нефть и газ Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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