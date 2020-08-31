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31.08.2020 06:08
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае снимут все ограничения из-за коронавируса

Текст: Артем Красиков

С 4 сентября в Хабаровском крае снимаются все ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.

В Якутии ограничения из-за коронавируса продлены до 19 сентября

"Однако оставляем некоторые рекомендации: носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию. Давайте друг друга побережем и выйдем из пандемии победителями. Если будет рост заболеваемости, то ограничения снова введут, мне этого очень не хочется", - отметил глава региона.

С 4 сентября разрешено проведение массовых мероприятий. Также отменяется соблюдение режима самоизоляции для граждан страже 65 лет.

Отметим, что в Хабаровском крае с 9 августа возобновили работу кафе и рестораны, а с 12 августа открылись музеи и детские аттракционы на открытом воздухе.

Всего в субъекте выявлено 10033 случая заболевания COVID-19. 7903 пациента выздоровели, 89 скончались.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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