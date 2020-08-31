Валерий Гергиев рассказал о трудностях проведения фестиваля в Приморье

Художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев завершил трехдневный визит во Владивосток, где проходит Пятый Дальневосточный международный музыкальный фестиваль "Мариинский".

Он пообщался с журналистами и представил на суд зрителей четыре новых для Приморской сцены оперы в исполнении ведущих солистов и симфонического оркестра прославленного театра: "Дон Карлос" Верди, "Огненный ангел" Прокофьева, "Сельская честь" Масканьи и третий акт "Нюрнбергских мейстерзингеров" Вагнера в концертном исполнении.

- Несмотря на полное отсутствие туристов из Китая, Южной Кореи, Японии, Сингапура и Тайваня, а они порой составляли больше половины зрителей в зале, мы решили не переносить мероприятие на следующий год, - заявил Валерий Гергиев. - По моему убеждению, переносить его на октябрь или ноябрь тоже не стоило, чтобы не обмануть ожидания приморской публики, привыкшей за пять лет, что фестиваль проходит летом, поэтому мы привезли во Владивосток своих лучших артистов Мариинки, которые могут украсить собой любой международный фестиваль.

Но для реализации этой задачи пришлось пойти на беспрецедентные меры.

- Я не мог допустить, чтобы сотня артистов летела с посадками в разных аэропортах и находилась лишний раз в местах массового скопления людей. Мы решили максимально защитить труппу, чтобы минимизировать риски, и нам пришлось организовать чартерный рейс, - рассказал маэстро.

Гергиев рассказал, как непросто работать театрам в новых условиях. Как только часть ограничений в июне стали снимать, Гергиев с симфоническим оркестром и солистами театра возобновили концерты в рамках Пасхального фестиваля и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, успев намотать немало гастрольных километров по России, дав больше сотни концертов в разных регионах страны. И даже выступить в конце июля на двух международных фестивалях в Италии.

- В Италии я оказался первым иностранцем, так что гастроли - это пока что-то невероятное, ведь многие официальные рейсы не восстановлены, а чартеры - вещь очень дорогая. Пришлось отказаться от участия в Зальцбургском фестивале, иначе я не смог бы приехать во Владивосток. К тому же, мне кажется, морально правильнее в этой ситуации сделать что-то в России, ведь концерты, музыка возвращают в жизнь регионов определенный оптимизм, - сказал Валерий Гергиев.

Пандемия сильно ударила по доходам театра. В 2019 году Мариинка выручила от продажи билетов около трех миллиардов рублей, а по итогам восьми месяцев этого года всего 800 миллионов, плюс потери от сорвавшихся крупных гастрольных контрактов театра и его ведущих солистов.

- Это головокружительное падение, мы никогда ни с чем подобным не сталкивались. По самым оптимистичным прогнозам, мы сможем вернуться к прежним показателям в конце 2021 года, хотя, возможно, и не ранее 2022-2023 годов. Мы же понимаем, что цены на билеты не могут быть высокими, когда у многих семей уменьшились доходы, так что нам всем надо научиться жить в новых реалиях, - подчеркнул Гергиев.

Маэстро уже поставил перед коллективом Мариинки и ее филиалами новые цели. В Санкт-Петербурге уже в конце апреля солисты начали разучивать партии около двадцати новых оперных постановок - это больше, чем репертуар большинства театров за год в мире. А во Владивостоке за это время подготовили блистательную балетную премьеру: "Тысяча и одна ночь" на музыку Фикрета Амирова открыла юбилейный фестиваль "Мариинский". Билеты на все три спектакля были раскуплены за несколько часов. В Санкт-Петербург постановку привезут в середине января.

- Никогда еще за те десятилетия, что я руковожу Мариинским театром, такого расширения мы не замышляли. Все эти оперы сегодня в работе, со временем их увидят и во Владивостоке. Есть свои планы и у Приморской сцены. Важно показать зрителю оперы русских композиторов - "Руслан и Людмила", "Борис Годунов", "Мазепа", то, что не звучало здесь давно или редко звучит. Сегодня столица ДФО довольно смелыми и решительными шагами идет к тому, чтобы быть оплотом оперной культуры на востоке России.

А пока фестиваль продолжается показом лучших постановок Приморской сцены Мариинского театра, подкрепленных "звездным составом" из Санкт-Петербурга. Так, мужской ансамбль в "Царской невесте" Римского-Корсакова составят Алексей Марков, Сергей Скороходов и Михаил Петренко. В одной из своих коронных партий - Риголетто - в одноименной опере Верди выйдет Владислав Сулимский, недавно открывавший после пандемии в этом спектакле историческую сцену Мариинки. В "Аиде", одной из самых популярных опер Верди, на сцену выйдут лучшие силы труппы: Екатерина Семенчук (Амнерис), Роман Бурденко (Амонасро), Евгений Никитин (Рамфис), Михаил Петренко (Царь Египта). Титульную партию исполнит солистка Мариинского театра и Приморской сцены Елена Стихина.

Завершится трехнедельный марафон оперой Прокофьева "Война и мир", премьера которой состоялась в марте. Она пройдет на Приморской сцене Мариинского театра 5 и 6 сентября.