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Коридор тарифов на ОСАГО становится шире - 5 сентября вступает в силу новое указание Центробанка по ОСАГО. У страховщиков появляется возможность как понижать тариф для конкретного водителя, так и повышать его. Меняются коэффициенты по возрасту и стажу, а также региональные коэффициенты.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Согласно этому указанию нижняя планка для владельцев легковушек - физических лиц опустится с 2746 рублей до 2476 рублей. А верхняя вырастет с 4942 рублей до 5492. Для владельцев легковушек - юридических лиц тарифный коридор расширится на 20%, как вверх, так и вниз. На столько же шире он будет и для владельцев грузовиков.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Зато довольно сильно изменится тарифный коридор для владельцев такси. Верхняя планка поднимется на 30%. Правда, на столько же опустится и нижняя.

Изменится территориальный коэффициент по ОСАГО. Он снизится более чем в 180 населенных пунктах РФ. Сильнее всего - на 5,2% - он снизится в Мурманске и Челябинске (с 2,1 до 1,99). На 5% - с 2 до 1,9 - территориальный коэффициент уменьшится в Москве, Казани, Перми, Сургуте и Тюмени.

Также изменится коэффициент возраст-стаж. Для водителей в возрасте от 22 до 24 лет со стажем управления от 3 до 4 лет он вырастет. Для водителей в возрасте от 59 лет со стажем управления более 3 лет он снизится. Таким образом у страховых компаний появится возможность продать более дешевый полис аккуратным водителям, и назначить более высокую цену лихачам.

#ОСАГО