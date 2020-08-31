Согласно этому указанию нижняя планка для владельцев легковушек - физических лиц опустится с 2746 рублей до 2476 рублей. А верхняя вырастет с 4942 рублей до 5492. Для владельцев легковушек - юридических лиц тарифный коридор расширится на 20%, как вверх, так и вниз. На столько же шире он будет и для владельцев грузовиков.

Зато довольно сильно изменится тарифный коридор для владельцев такси. Верхняя планка поднимется на 30%. Правда, на столько же опустится и нижняя.

Изменится территориальный коэффициент по ОСАГО. Он снизится более чем в 180 населенных пунктах РФ. Сильнее всего - на 5,2% - он снизится в Мурманске и Челябинске (с 2,1 до 1,99). На 5% - с 2 до 1,9 - территориальный коэффициент уменьшится в Москве, Казани, Перми, Сургуте и Тюмени.

Также изменится коэффициент возраст-стаж. Для водителей в возрасте от 22 до 24 лет со стажем управления от 3 до 4 лет он вырастет. Для водителей в возрасте от 59 лет со стажем управления более 3 лет он снизится. Таким образом у страховых компаний появится возможность продать более дешевый полис аккуратным водителям, и назначить более высокую цену лихачам.