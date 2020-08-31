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31.08.2020 10:51
Рубрика: Культура

Оркестр "Таврический" выступил в Ивангородской крепости

Текст: Евгений Малышев (Ленинградская область)
Фото: Сергей Николаев
Оркестр Ленинградской области "Таврический" начал свой 12-й сезон классическим музыкальным марафоном в Приозерском районе и в начале сентября продолжит его симфонически-роковым миксом в Гатчине. Между этими концертами расположилось еще одно событие, которое может кардинально изменить картину культурной жизни не только 47-го региона, но и всей России.

Речь идет о ярком опен-эйре, который прошел в последнее воскресенье августа в Ивангородской крепости. Гала-концертом, на котором в исполнении симфонического оркестра "Таврический", Digital choir, солистов Мариинского театра Ольги Пудовой и Николая Стацюка, а также петербургского баритона Антона Андреева прозвучала сценическая кантата Карла Орфа "Кармина Бурана", было ознаменовано рождение нового музыкального проекта - оперно-хорового фестиваля Ленинградской области.

Фото: Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства
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Автором идеи стал дирижер "Таврического" маэстро Михаил Голиков, который считает, что эта инициатива может быть одним из важных факторов событийного туризма в регионе. Близость к границе Евросоюза привлечет как любителей классики из сопредельных государств, а не только российских меломанов:

- Фестиваль мы планируем сделать ежегодным. Мне радостно отметить, что его проведение поддержано и руководством Ленобласти, и местными властями. Ивангородская крепость сама по себе является объектом притяжения, но и классическая музыка тоже востребована местными слушателями.

Как только появилась возможность давать живые концерты в Ленинградской области, мы сразу ею воспользовались. Ведь любой коллектив без зрителя и любимой работы - достаточно стагнационное существо. Мы один из самых молодых российских оркестров - средний возраст его участников составляет 25 лет. И конечно у музыкантов кипит кровь, они хотят приносить радость и себе, и людям.

28 августа мы провели в Сосново и Приозерске большой фестиваль "День русской музыки", посвященный юбилею Петра Ильича Чайковского. И я увидел, что люди соскучились и готовы заново открывать для себя классическую музыку. Не секрет, что не так просто найти армию поклонников классики в регионах, где люди привыкли, что из года в год на основных праздниках звучит эстрада. И вдруг, несмотря на ливень, в поселке Сосново была полностью заполнена центральная площадь. Публика под зонтами слушала, кричала браво и просила продолжить программу. То же самое было в Приозерске. Такой интерес побуждает работать с утроенной энергией.

Видимо именно такая энергия позволила музыкантам спустя всего пару дней дополнить гала-концерт в Ивангороде еще двумя выступлениями. В той же крепости в бывшем пороховом амбаре был дан камерный концерт, в программу которого вошли самые популярные оперные арии. Солистам аккомпанировал пианист Мурад Кабардоков. А чуть ранее оркестр "Таврический" заехал в деревню Новопятницкое Кингисеппского района, где находится родовая усадьба родственников Александра Пушкина Роткирхов-Лелонгов. Перед историческим зданием, находящимся в полуразрушенном состоянии, оркестр исполнил сочинения Лядова, Глинки, а также музыкальные иллюстрации Свиридова к пушкинской "Метели". Усадьба нуждается в реставрации и меценатах, своим выступлением Михаил Голиков и его оркестр надеются привлечь их внимание.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Оркестр "Таврический" откроет сезон концертами в формате open-air

Отыграв второй за несколько дней фестиваль, "Таврический" уже вовсю готовится к третьему. Пятого сентября в Приоратском парке Гатчины пройдут концерты обширной программы фестиваля классической и рок-музыки "Дым над водой". Михаил Голиков рассказал "РГ" о его особенностях.

- Это будет третий фестиваль, который объединяет классическую музыку и рок. Два года он проходил в поселке Коробицыно на склонах Красного озера, в этом году его перенесли в Гатчину чтобы обеспечить большую доступность для зрителей. Он пройдет в Приоратском парке на Филькином озере. Идея фестиваля - соединить природу и человека через музыку, вход на все концерты свободный. Уверен, что петербуржцы, которые приедут к нам в этот день, не пожалеют. Ведь перед ними выступят Сергей Лейферкус, Ольга Пудова, которая проведет творческий эксперименте, "Чиж и компания", Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы", победитель шоу "Голос" Аскер Бербеков, Иван Ожогин, группа "Добраночь", пианист Дмитрий Гайворонский, Этери Бериашвили и многие другие - просто потрясающая программа. Концерт будет вести Олег Гаркуша. Ждем отличных эмоций и хорошую погоду.

Остается добавить, что в афише фестиваля помимо классики и рока предусмотрена отдельная джазовая программа, демонстрация фильма "Человек с киноаппаратом" под живую музыку, а завершится действо фейерверком и огненным шоу.

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