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31.08.2020 15:11
Рубрика: Происшествия

СК Петербурга начал проверку после обнаружения трупа в тоннеле метро

Текст: Вера Черенева

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку из-за обнаружения тела мужчины на перегоне между станциями "Шушары" и "Дунайская". Как сообщает пресс-служба ведомства, на теле 22-летнего погибшего обнаружены следы травмирования поездом.

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Сейчас следователи устанавливают причины смерти мужчины, а также выясняют, каким образом он попал в тоннель.

Вариантов у следователей два: либо молодой человек был в тоннеле, когда на него выехал поезд, либо это зацепер, упавший с поезда.

Напомним, тело юноши было обнаружено на путях в утренний час пик. Поезда по Фрунзенскому радиусу следовали только до станции "Международная". Участок между станциями "Проспект Славы" и "Шушары" был закрыт.

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