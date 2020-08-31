В Крыму льготникам продлили оформление бесконтактных карт для проезда

Крымским льготникам, имеющим право на бесплатный проезд на общественном транспорте, до 1 ноября продлили время оформления бесконтактных банковских карт, с помощью которых они смогут рассчитываться за проезд в автобусах и троллейбусах. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты РК.

Изначально перевести весь транспорт на оплату проезда с помощью валидаторов планировалось еще с 1 июня, но из-за пандемии коронавируса льготникам дали еще три месяца на оформление необходимых документов. Теперь же выяснилось, что тысячи пенсионеров до сих пор не получили бесконтактные карты для использования валидаторов.

- Для удобства льготной категории граждан переход на предоставление льготного проезда при помощи валидаторов продлен до 1 ноября, - рассказали в пресс-службе минтруда. - До этого времени правом на льготный проезд крымчане смогут пользоваться как на основании банковской карты платежной системы "Мир", так и удостоверения о праве на меры социальной поддержки.

Не оформившим банковские карты надо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства или МФЦ в рабочее время. С собой надо взять копию паспорта или иной документ, удостоверяющий личность и место жительства на территории Республики Крым заявителя, удостоверение на предоставление соцподдержки и написать заявление установленного образца. Никакие дополнительные документы предоставлять не требуется.

Если у гражданина нет банковской карты или она не оснащена чипом для бесконтактных платежей, надо посетить отделение банка в любое удобное время для получения банковской карты или замены уже имеющейся с возможностью бесконтактного платежа.

Также в минтруда обратили внимание, что информация о льготниках будут автоматически прикреплена к банковской карте, и при считывании данных списание средств не произойдет. Законодательством также не предусмотрено количество льготных поездок, поэтому никаких сумм на "бесплатный" проезд на карту зачисляться не будет. Льготный проезд предоставляется даже при нулевом балансе карты.