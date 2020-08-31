Регистрация безработных вновь потребует визита в центр занятости

Однако все достижения, связанные с онлайн-взаимодействием и с гражданами, и с другими органами власти будут сохранены. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, выступая на совещании партии Единая Россия, посвященном государственной политике в сфере повышения уровня занятости населения.

"После снятия ограничений, связанных с пандемией, центры занятости будут и дальше использовать дистанционные процедуры межведомственного взаимодействия, но практика физического присутствия безработного в центре занятости будет возвращена, - это необходимо для эффективной работы с гражданином, помощи с поиском новой работы", - сказал Антон Котяков.

По мнению министра, это позволит повысить качество и скорость поиска подходящей вакансии или направления заявителя на курсы повышения квалификации.

Сейчас в России безработица находится на уровне 6,3%, свои вакансии ищут 4,7 млн граждан, добавил Антон Котяков. С начала года число безработных в стране выросло на 35% или 1,2 млн человек. На учет в центрах занятости за тот же период дополнительно встали 2 млн человек, общая численность зарегистрированных безработных достигло 3,6 млн человек.