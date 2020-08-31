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31.08.2020 11:55
Рубрика: Экономика

Регистрация безработных вновь потребует визита в центр занятости

Текст: Алексей Дуэль
После завершения ограничений, связанных с пандемией, безработным вновь придется лично обращаться в центры занятости.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Однако все достижения, связанные с онлайн-взаимодействием и с гражданами, и с другими органами власти будут сохранены. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, выступая на совещании партии Единая Россия, посвященном государственной политике в сфере повышения уровня занятости населения.

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"После снятия ограничений, связанных с пандемией, центры занятости будут и дальше использовать дистанционные процедуры межведомственного взаимодействия, но практика физического присутствия безработного в центре занятости будет возвращена, - это необходимо для эффективной работы с гражданином, помощи с поиском новой работы", - сказал Антон Котяков.

По мнению министра, это позволит повысить качество и скорость поиска подходящей вакансии или направления заявителя на курсы повышения квалификации.

Сейчас в России безработица находится на уровне 6,3%, свои вакансии ищут 4,7 млн граждан, добавил Антон Котяков. С начала года число безработных в стране выросло на 35% или 1,2 млн человек. На учет в центрах занятости за тот же период дополнительно встали 2 млн человек, общая численность зарегистрированных безработных достигло 3,6 млн человек.

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