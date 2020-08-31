С какими неисправностями невозможно пройти ТО

Неисправности, с которыми нельзя пройти техосмотр, прописаны в приложении к "Правилам дорожного движения". Есть четкий перечень нарушений, при которых получить диагностическую карту невозможно.

Если сколы, вмятины и царапины на кузове не влияют на техосмотр, то отсутствие каких-либо элементов - повод отказать в получении диагностической карты, будь то бампер или решетка радиатора. Битые фары и перегоревшие лампы входят в этот список: машина должна быть полностью исправной и комплектной, пишет aif.ru. Более того, если детали кузова были заменены - их обязательно нужно покрасить в один цвет.

Большие трещины на лобовом стекле повышают риск не пройти ТО. Допустимы лишь маленькие сколы. Тонировка разрешается заводская: она должна быть отражена в документах на автомобиль и соответствовать установленному нормативу пропускной способности. Стеклоочистители должны быть рабочими.

Исправная тормозная система крайне важна. На специальном стенде мастер измерит работу электроники, ход педали, усилия на колодках, оценит способность ручного тормоза удерживать автомобиль при стоянке под уклон.

Любой стук в рулевой рейке - это противопоказание к прохождению ТО. Заранее стоит озаботиться ремонтом, если появился люфт, поскрипывания. На техосмотре проверят не только целостность фар, но и способность корректора менять направление пучка света. Должны быть исправны стоп-сигналы, аварийная сигнализация.

Дымность двигателя - важный индикатор его состояния. Неисправный мотор, который выбрасывает в атмосферу большое количество вредных веществ - повод отправить машину в ремонт без выдачи диагностической карты.

Перед ТО нужно установить шины по сезону. Техники осмотрят глубину протектора, минимальный ее размер - 1,6 мм. На резине не должно быть порезов, грыж, на одной оси должны стоять шины одной модели.

Не забудьте перед диагностикой проверить аптечку и огнетушитель. Срок годности первой - 4,5 года. Второй рассчитан на 10 лет. Но работоспособность его нужно проверять по встроенному манометру. Стрелка давления в красной зоне - повод его заменить.