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31.08.2020 19:13
Рубрика: Экономика

Списать долги можно будет без суда

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
С 1 сентября в России вводится внесудебная процедура банкротства физлиц по долгам от 50 до 500 тысяч рублей. Таким образом, часть безнадежных должников будут освобождены от издержек, связанных с судебным процессом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заявление о банкротстве можно будет подавать через МФЦ по месту жительства или пребывания. МФЦ в течение трех рабочих дней включит сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве либо вернет заявление. Второй сценарий будет весьма вероятен, например, при неоконченном исполнительном производстве в отношении заявителя. Если заявление вернут, то подать его второй раз можно будет не раньше чем через месяц.

За шесть месяцев банкротами стали 42,7 тысячи граждан

После включения сведений о начале процедуры внесудебного банкротства в Единый реестр вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по обязательствам должника, прекращается начисление неустоек, штрафов и пеней. Исключения составляют требования тех кредиторов, которые не были указаны в заявлении, и требования, обязательные к удовлетворению (в том числе о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате зарплаты, о взыскании алиментов). Через шесть месяцев долг может быть признан безнадежным и списан. В течение пяти лет признанные банкротами должники вряд ли смогут получать кредиты, поскольку весь этот срок они будут обязаны указывать факт банкротства при обращении за ними.

Такой вид банкротства будет доступен только тем людям, в отношении которых уже окончено исполнительное производство. Минэкономразвития прогнозирует, что число банкротов-физлиц, которые спишут долги по новой процедуре, может дойти в первый год ее работы до 100 тысяч человек, заявил замглавы ведомства Илья Торосов. По его словам, всего банкротство по новой схеме на данный момент может быть оформлено по 800 тысячам исполнительных листов (не равно числу должников).

Экономика Финансы Долги и кредиты Банкротство физлиц Вступают в силу в сентябре 2020 года

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