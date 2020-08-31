Заявление о банкротстве можно будет подавать через МФЦ по месту жительства или пребывания. МФЦ в течение трех рабочих дней включит сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве либо вернет заявление. Второй сценарий будет весьма вероятен, например, при неоконченном исполнительном производстве в отношении заявителя. Если заявление вернут, то подать его второй раз можно будет не раньше чем через месяц.

После включения сведений о начале процедуры внесудебного банкротства в Единый реестр вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по обязательствам должника, прекращается начисление неустоек, штрафов и пеней. Исключения составляют требования тех кредиторов, которые не были указаны в заявлении, и требования, обязательные к удовлетворению (в том числе о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате зарплаты, о взыскании алиментов). Через шесть месяцев долг может быть признан безнадежным и списан. В течение пяти лет признанные банкротами должники вряд ли смогут получать кредиты, поскольку весь этот срок они будут обязаны указывать факт банкротства при обращении за ними.

Такой вид банкротства будет доступен только тем людям, в отношении которых уже окончено исполнительное производство. Минэкономразвития прогнозирует, что число банкротов-физлиц, которые спишут долги по новой процедуре, может дойти в первый год ее работы до 100 тысяч человек, заявил замглавы ведомства Илья Торосов. По его словам, всего банкротство по новой схеме на данный момент может быть оформлено по 800 тысячам исполнительных листов (не равно числу должников).