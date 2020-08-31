Стартовали продажи молодежного кроссовера Toyota

Новинка нынешнего года и потенциальный бестселлер субкомпактный кроссовер Toyota Yaris Cross начал поступать дилерам, пока только в Японии.

Кроссовер позиционируется как удобный и безопасный автомобиль с широкими ездовыми возможностями для молодых горожан.

Yaris Cross на выбор представлен с бензиновым двигателем 1,5 л (118 л.с.) и вариатором и гибридной установкой с бензиновым двигателем, электромотором (пиковая мощность 116 л.с.) и подзаряжаемой в том числе и от внешнего источника батареей. Привод передний, либо полный с электромагнитной муфтой для машины с ДВС и вспомогательным маломощным электромотором на задней оси для гибрида.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Yaris Cross изначально снабжен задним диваном со складной спинкой, разделенной на сегменты 40/20/40, багажник с фальшполом, делящим его пространство в соотношении 60/40, дверью багажники с сервоприводом. Поверхности верха передней консоли, панели дверей, рычагов КП и стояночного тормоза, руля, поручней имеют тактильно приятную мягкую фактуру, в перечне оснащения есть проектор ездовой информации на лобовое стекло.

Цена базового Yaris Cross с передним приводом начинается от 1,798 млн йен (1,25 млн рублей), полноприводный стоит 2,029 млн йен (1,41 млн рублей).

За машины, оснащенные пакетом активной безопасности Toyota Safety Sense (аварийное автоторможение, защита от ошибочного нажатия педали газа, рулевой привод как часть системы стабилизации, адаптивный круиз-контроль, считывание дорожных знаков, неслепящий дальний свет), просят от 1,9 млн йен (1,32 млн рублей).

Ежемесячно Toyota планирует сбывать в Японии по 4100 Yaris Cross.