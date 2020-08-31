Тайфун Maysak ударит по Китаю и Корее

Зародившийся над Тихим океаном тайфун Maysak сейчас находится рядом с Тайванем и продолжает смещаться на север со скоростью 30 км/час. Давление в его центре понизилось, ветер усилился до 60 м/с.

В ближайшие часы атмосферный вихрь обрушится на самый южный японский остров - Окинава, а затем выйдет в Восточно-Китайское море. Готовятся к приходу тайфуна и в Шанхае. Власти китайской провинции Чжэцзян попросили все находящиеся в море рыболовецкие суда вернуться в порты. Об этом сообщает ТАСС.

Кстати, Maysak станет первым в этом сезоне супертайфуном, оказавшим влияние на погоду в Азиатско-Тихоокеанском регионе.