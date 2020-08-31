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31.08.2020 06:46
Рубрика: В мире

Telegraph: Власти Британии планируют крупнейшее повышение налогов

Министерство финансов Великобритании разрабатывает план крупнейшего за последние десятилетия повышения налогов. По данным газеты The Sunday Telegraph, это будет сделано для того, чтобы компенсировать потери бюджета из-за пандемии коронавируса.

Фото: AFP/Tolga Akmen
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За счет повышения налогов глава минфина Риши Сунак намерен привлекать ежегодно до 33 миллиардов долларов. Сейчас чиновники обсуждают возможность повышения с 10 до 20% размера базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18 до 20% - налога на продажу второй квартиры или дома, пишет ТАСС. Для состоятельных граждан размер сбора может быть увеличен до 40%.

Также рассматривается возможность уменьшения объема пенсионных послаблений, введения налога на электронные продажи, повышения топливных и иных сборов. Может быть повышен с 19% до 24% налог на прибыли компаний, что позволит дополнительно привлечь в бюджет 16 миллиардов долларов в следующем году. По информации The Sunday Times, логика Сунака заключается в том, что даже после повышения налог на прибыль компаний будет меньше, чем в соседних европейских странах.

Ранее сообщалось, что Великобритания погрузилась в самый глубокий экономический спад за всю историю Соединенного Королевства. Управление национальной статистики (ONS) объявило, что ВНП страны во втором квартале текущего года упал на 20,4 процента. Такой показатель стал плачевным рекордом падения экономики с 1955 года.

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