В Кремле опровергли заявления о "неотвеченном" звонке Путина Трампу

В Кремле опровергли информацию о якобы "пропущенном" звонке президента России американскому коллеге.

"Нет​​​. Технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Бывший глава администрации в то время британского премьера Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал, что несколько лет назад Дональд Трамп "пропустил" звонок Владимира Путина, чем был очень недоволен. Сообщается, что в 2017 году во время время встречи в Белом доме представители британской делегации стали свидетелями того, как Трамп начал отчитывать своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, что он не сообщил о звонке Путина. "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной", - якобы сказал американский президент.