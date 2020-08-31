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31.08.2020 15:51
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о проверках по делу избиения блогера Жукова

Текст: Кира Латухина

В Кремле не знают, кто и зачем напал на блогера Егора Жукова, но в курсе, что правоохранительные органы проводят проверки, и надеются на то, что виновные будут найдены.

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"Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему​​​. Но мы знаем, что проверки проводят наши правоохранители, поэтому будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону", - заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По сообщениям СМИ, на блогера у его дома напали двое. Жуков отказался от госпитализации. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

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