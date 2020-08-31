В Кремле заявили о проверках по делу избиения блогера Жукова

В Кремле не знают, кто и зачем напал на блогера Егора Жукова, но в курсе, что правоохранительные органы проводят проверки, и надеются на то, что виновные будут найдены.
"Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему. Но мы знаем, что проверки проводят наши правоохранители, поэтому будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону", - заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По сообщениям СМИ, на блогера у его дома напали двое. Жуков отказался от госпитализации. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".