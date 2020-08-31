В период самоизоляции в России резко активизировались мошенники

Согласно ей, в целом уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения относительно прошлогоднего значения практически не изменился (688,8 против 688,7). При этом зафиксирован рост по тяжким и особо тяжким деяниям (со 171,5 до 190,3).

Отмечается, что в структуре преступности более половины всех зарегистрированных в стране преступлений составляют хищения чужого имущества, среди которых самые распространенные - кражи (35 процентов). При этом доля квартирных краж относительно невысока (5,3 процента), а их массив снизился почти на 20 процентов.

В то же время, по данным Генпрокуратуры, в России на 11,4 процента снизилось количество грабежей (20 508), на 20,2 процента - разбоев (2 728). К примеру, в Москве случаи грабежей сократились на треть (1 240), разбоев - более чем на четверть (243).

Отмечается, что следующим после краж по распространенности видом преступлений являются мошенничества. На их долю в структуре преступности приходится 15,6 процента (158 059). За минувшие полгода дела по статье 159 УК РФ "мошенничество" возбуждались более чем на четверть чаще, чем годом ранее (прирост 26,6 процента). При этом каждый седьмой зафиксированный случай мошенничества приходится на Москву (20 118 из 133 780).

В структуре мошеннических преступлений более двух третей приходится на долю афер, совершенных с использованием интернета и мобильных средств связи. В Генпрокуратуре зафиксировали резкий скачок таких преступлений в период самоизоляции (+ 69,4 процента) и прогнозируют, что их массив продолжит увеличиваться. В Москве число кибермошенничеств возросло аж в 3 раза (с 4 513 до 13 533).

В целом же массив преступлений, совершенных в Сети, за последние 5 лет увеличился более чем в шесть раз с 43,8 тыс. преступлений в 2015 году до 294,4 тыс. в 2019 году. По итогам первого полугодия 2020 года их количество возросло почти на 92 процента (до 225,5 тыс.). Если годом ранее такими деяниями было каждое девятое регистрируемое преступление, то сегодня это уже каждый пятый факт.

Ранее на резкий рост в стране киберпреступлений обращали внимание в МВД России.

По данным лаборатории компьютерной криминалистики антихакерской компании Group-IB, самым популярным видом кибермошенничества в России является фишинг. Это когда злоумышленник звонит жертве и представляется сотрудником банка или какой-то госструктуры, а затем вынуждает человека сообщить ему данные своей банковской карты либо сделать платеж.

По словам криминалистов, данные прокуратуры абсолютно логичны. Людям приходилось сидеть дома, поэтому ограбить их на улице или на работе у преступников просто не было физической возможности. В то же время многократно выросло число интернет-заказов, а значит и дистанционных электронных платежей. И любители незаконного заработка ринулись именно туда, куда переместилась основная денежная масса.