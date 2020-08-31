В России изобрели новый способ проверки продуктов

В России разработали специальные индикаторы, которые покажут, испорчен продукт или нет. Проект был представлен компанией "Криотех" на форуме "Сильные идеи для нового времени", который проводят АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов) и Фонда Росконгресс. Презентация проекта есть у "РГ".

Индикатор работает следующим образом: он наклеивается на групповую или индивидуальную упаковку товара, а затем меняет цвет при неправильном хранении продукта. По словам авторов проекта, главная его цель - создать удобную метку для покупателей конечного продукта (можно оценивать качество визуально) и для ритейлеров, которые смогут "на входе" контролировать качество товара. Цена такой метки составляет около 1 рубля за штуку.

Метки меняют цвет при увеличении температуры, начиная с минус 18 градусов. При этом создатели разработали два типа индикаторов: первый активируется вручную, а второй - автоматически при замораживании метки.