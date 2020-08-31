В России стартовали продажи нового Toyota Highlander

Toyota объявила о старте продаж в России нового поколения Highlander. Кроссовер можно приобрести в двух комплектациях: "Престиж" и "Люкс Safety". Цены на новинку стартуют от 3 688 000 рублей, топовая версия большого SUV обойдется минимум в 4 291 000 рублей.

В японской компании отмечают, что ещё до старта продаж спрос на автомобиль превысил план на 142%. При этом 80% российских покупателей модели отдают предпочтение топовой версии кроссовера "Люкс Safety".

Новый Toyota Highlander получил атмосферный двигатель V6 на 3,5 литра, дефорсированный до 249 л.с., с крутящим моментом в 356 Нм. Машину можно заправлять бензином АИ-92. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: Пресс-служба Toyota

По сравнению с Highlander уходящего поколения новый стал больше, по габаритной длине вплотную приблизившись к отметке 5 м, и просторнее для пассажиров. В перечень оснащения включен комплекс безопасности Toyota Safety Sense 2.0 (адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, автоматическое удержание в полосе движения, считывание дорожных знаков), а полностью светодиодные фары - в базовом пакете всех Highlander.

Большой кроссовер переехал на модульную платформу TNGA-K с компактной задней многорычажкой и пониженным центром тяжести. Кузов стал жестче, была улучшена шумоизоляция, а максимальный размер колес увеличен с 19 до 20 дюймов.

У нас будет только семиместная версия - с трехместным вторым рядом и двумя местами на третьем.

Отметим, что в прошлом году дилеры японской марки реализовали в нашей стране 1035 экземпляров Toyota Highlander.