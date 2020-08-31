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Видео: Эмили Блант стала Черной вдовой вместо Скарлетт Йоханссон

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    31.08.2020, 18:37
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Shamook Фото: youtube.com/ Shamook
Фото: youtube.com/ Shamook

Актриса Эмили Блант в свое время отказалась от роли Черной Вдовы в киновселенной Marvel, и роль смертоносной наемницы организации "Щ.И.Т." отошла Скарлетт Йоханссон.

Видеоблогер Shamook с помощью технологии DeepFake наглядно продемонстрировал на видео, как бы выглядела Эмили Блант, если бы согласилась воплотить на экране образ Наташи Романовой.

Стоит отметить, что нейросети в этот раз справились просто великолепно - человек, который не смотрел ни одного фильма MCU, скорее всего, и вовсе не обнаружит подмены.

Другое дело - сам образ Черной Вдовы уже настолько сильно ассоциируется со Скарлетт Йоханссон, что любая другая актриса в этой роли уже не кажется органичной и естественной.

Эмили Блант же, согласно утечкам, до сих пор интересна боссам Marvel - ее вместе с мужем Джоном Красински прочат на главные роли в перезапуск "Фантастической четверки".

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