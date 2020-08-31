Вильфанд опроверг прогноз о суровой зиме

Предварительный прогноз на предстоящий осенне-зимний период будет готов только к 20 сентября. Сейчас же говорить о том, какая будет зима в России преждевременно и не научно.

Как отмечает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, все категоричные прогнозы о зиме могут вызывать только улыбку.

Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова сообщила, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой. Морозы придут уже в начале ноября. "Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето", - считает Пестрякова. При этом, по ее словам, холода все-таки будут не затяжными. Кроме того, климатолог отмечает, что и осень окажется холодной. Тепло продержится недолго - только в начале сентября будет выше нормы.

"Мне кажется, что хорошо бы устроить дискуссию вне метеорологического сообщества. Кто-то сказал, что будет суровая зима, но Гидрометцентр принципиально ничего такого говорить не мог. Какой-нибудь метеоролог скажет, что зима будет еще более мягкая, и вот тут развернется дискуссия", - прокомментировал прогноз РИА Новости Вильфанд. Он подчеркнул, что прогнозы могут быть, но они должны основываться не на приметах и предположениях, а на основании научно доказанной методики.

Ранее Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" подчеркивал, что никакой взаимосвязи между погодой в разных сезонах не существует. Может быть жарким лето и мягкой зима. Также может случиться и прохладное дождливое лето и суровая зима.