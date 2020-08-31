Водитель расстрелял пешехода за то, что тот медленно переходил улицу

Происшествие произошло в Юнион-Спрингс, штата Алабама: Джереми Уэсли Пенн обвиняется в убийстве пешехода Джонариана Траверса Аллена, который получил восемь пулевых ранений.

Как пишет WSFA, Джереми Уэсли Пенн, ехавший на автомобиле около восьми часов вечера, остановился, чтобы пропустить пешехода - 29-летнего Аллена.

Водитель оказался чересчур вспыльчивым и агрессивным: он выстрелил в Аллена восемь раз за то, что тот слишком медленно переходил улицу. После этого Пенн скрылся с места преступления.

В полиции Юнион-Спрингс сообщили, что, по предварительной информации, водитель и пешеход не были знакомы друг с другом, а значит, каких-либо разногласий в прошлом иметь не могли.

Позднее Джереми Уэсли сдался правоохранительным органам. Его обвиняют в предумышленном убийстве, которое, согласно законам штата, карается смертной казнью.