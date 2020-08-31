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31.08.2020 16:17
Рубрика: Страхование

Водителей в России оповестят о необходимости техосмотра

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Российские страховые компании планируют оповещать автовладельцев о необходимости пройти техосмотр до 31 октября и предоставить диагностическую карту. Рассылать уведомления клиентам они будут заблаговременно.

Фото: iStock
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Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили представители крупных страховых компаний. Эксперты напомнили, что отмена предоставления диагностических карт была временной мерой, во многих регионах снято большинство ограничений, поэтому документ необходимо предъявить при оформлении ОСАГО.

Некоторые компании продлили срок предоставления карты до конца действия полиса ОСАГО. Но напоминать автовладельцам о необходимости ее оформить они планируют в любом случае. Личный визит клиента в офис во многих случаях не обязателен, достаточно будет предоставить скан документа, прислав его через мобильное приложение, через сайт или по электронной почте.

Многие водители, по данным опроса, уже предоставляют диагностические карты сами, не дожидаясь дедлайнов. Напомним, согласно действующему закону в России разрешается заключение договоров ОСАГО с 1 марта по 30 сентября 2020 года без диагностической карты с данными техосмотра. Однако документ нужно будет предоставить в обязательном порядке с течение одного месяца после снятия ограничений по коронавирусу, но не позднее 31 октября этого года.

#ОСАГО