Apple случайно одобрила вредоносное ПО для компьютеров Mac

Компания Apple по ошибке допустила вирус для Mac в магазин AppStore. Утилита распространяется под видом установщика Adobe Flash Player. Об этом пишет портал techcrunch.com.

В операционной системе для компьютеров Mac есть утилита Gatekeeper, которая анализирует приложения, загружаемые на компьютер, и может запрещать их установку в случае обнаружения вредоносного кода. Ранее система автоматической модерации Apple никогда не ошибалась, но в этот раз что-то пошло не так.

Вредоносное ПО перехватывает трафик и заполняет страницы браузера рекламой: благодаря этому мошенники могут зарабатывать на показе баннеров. Как только проблема была обнаружена, "яблочники" отозвали Adobe Flash Installer авторизацию, которая позволяла обходить систему проверки кода, а также сертификат разработчика.