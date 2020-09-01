Указ губернатора Архангельской области от 27 августа 2020 года № 123-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 27 августа 2020 г. № 123-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. В пункте 4:

1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) на общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме, членов жилищных, жилищно-строительных, гаражных и гаражно-строительных кооперативов, проводимые на открытом воздухе;";

2) дополнить новым подпунктом 51 следующего содержания:

"51) на проведение всероссийских акций и мероприятий;".

2. В пункте 5:

1) по тексту слова "1 сентября" заменить словами "15 сентября";

2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) до 15 сентября 2020 года включительно на территории Архангельской области приостанавливается деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) (далее - ОКВЭД2): 59.14), за исключением показа кинофильмов или видеороликов на открытом воздухе с соблюдением социального дистанцирования;";

3) подпункт 4 после слов "в сфере культуры" дополнить словами "и молодежной политики";

4) в подпункте 11 слова "пунктами 211 и 212" заменить словами "подпунктом 31 пункта 18, подпунктом 1 пункта 20 и пунктом 211".

3. Подпункт 16 пункта 14 изложить в следующей редакции:

"16) обеспечить возобновление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого и детского населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 декабря 2019 года № 777-пп, в установленные министерством здравоохранения Архангельской области порядке и сроки;".

4. В пункте 18:

1) абзац третий подпункта 3 исключить;

2) дополнить новым подпунктом 31 следующего содержания:

"31) организовать реализацию дополнительных общеобразовательных программ государственными организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги несовершеннолетним, в соответствии с Методическими рекомендациями "МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года, рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 года № 02/9060-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";".

5. Подпункт 1 пункта 20 после слов "основные программы профессионального обучения," дополнить словами "дополнительные образовательные программы,".

6. Пункт 212 исключить.

7. В пункте 24:

1) в подпункте 1 слова "в сфере культуры представлений," заменить словами "в сфере культуры и молодежной политики представлений,";

2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) организовать функционирование в государственных учреждениях Архангельской области в сфере культуры и в муниципальных учреждениях муниципальных образований в сфере культуры клубных формирований, самодеятельных творческих коллективов при соблюдении следующих условий:

очное присутствие участников клубных формирований, самодеятельных творческих коллективов на занятии индивидуально и (или) в группах численностью не более 10 человек;

соблюдение дистанции между участниками клубных формирований, самодеятельных творческих коллективов на занятии не менее 1,5 метра;

проведение обязательной термометрии при входе в здание до начала проведения занятия с целью выявления и недопущения в учреждение участников клубных формирований, самодеятельных творческих коллективов с признаками респираторных заболеваний;

недопущение скопления родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников клубных формирований, самодеятельных творческих коллективов до начала, во время и после проведения занятий в помещениях учреждения;

недопущение скопления участников клубных формирований, самодеятельных творческих коллективов до начала и после проведения занятий в помещениях учреждения;

предварительная запись на занятия клубных формирований, самодеятельных творческих коллективов;

формирование графика занятий клубных формирований, самодеятельных творческих коллективов в целях максимального разобщения групп и проведения обработки помещений дезинфицирующими средствами;

организация в максимальной степени с учетом погодных условий пребывания участников клубных формирований, самодеятельных творческих коллективов и проведения занятий на открытом воздухе;

обеспечение после каждого занятия проведения сквозного проветривания помещений в отсутствие участников клубных формирований, самодеятельных творческих коллективов.

При невозможности выполнения условий, предусмотренных настоящим подпунктом, услуги по организации занятий клубных формирований и самодеятельных творческих коллективов предоставляются в дистанционной форме, в том числе посредством использования аудио- и видеосвязи и передачи данных в электронном виде;".

8. Пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. Управлению по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области:

совместно с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, молодежными трудовыми отрядами и студенческими отрядами, федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации организовать подготовку реестра добровольцев (волонтеров) и их работу при условии обеспечения безопасности здоровья добровольцев (волонтеров), в том числе средствами индивидуальной защиты;

совместно с органами местного самоуправления организовать деятельность подведомственных государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований в сфере молодежной политики с учетом требований пункта 4 настоящего указа, за исключением организации указанными учреждениями представлений, концертов и прочих сценических выступлений на открытом воздухе с соблюдением социального дистанцирования.".







