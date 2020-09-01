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01.09.2020 02:18
Рубрика: Спорт

"Барселона" отпустит Месси, если он откажется от зарплаты и пропустит сезон

Текст: Артур Нанян
В "Барселоне" назвали условие, при котором клуб готов отпустить своего лидера и капитана Лионеля Месси.

Как утверждает ESPN, каталонцы считают, что аргентинец сможет легально покинуть команду бесплатно, если пропустит весь следующий сезон и откажется от зарплаты. При этом Месси не должен подписывать контракт с новым клубом, пока не истечет срок действия его соглашения с "Барселоной" (лето 2021 года).

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Месси намерен во что бы то ни стало уйти из стана "сине-гранатовых" и отказывается возвращаться в расположение команды для тренировок. В конце прошлой недели он не прибыл для прохождения ПЦР-тестов, а затем пропустил тренировочное занятие.

Согласно договору с "Барселоной", если Лионель пропустит от 11 до 30 дней, он будет оштрафован на сумму в размере 25 процентов заработной платы.

Добавим, что самым реальным претендентом на Месси является "Манчестер Сити".

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