"Барселона" отпустит Месси, если он откажется от зарплаты и пропустит сезон

Как утверждает ESPN, каталонцы считают, что аргентинец сможет легально покинуть команду бесплатно, если пропустит весь следующий сезон и откажется от зарплаты. При этом Месси не должен подписывать контракт с новым клубом, пока не истечет срок действия его соглашения с "Барселоной" (лето 2021 года).

Месси намерен во что бы то ни стало уйти из стана "сине-гранатовых" и отказывается возвращаться в расположение команды для тренировок. В конце прошлой недели он не прибыл для прохождения ПЦР-тестов, а затем пропустил тренировочное занятие.

Согласно договору с "Барселоной", если Лионель пропустит от 11 до 30 дней, он будет оштрафован на сумму в размере 25 процентов заработной платы.

Добавим, что самым реальным претендентом на Месси является "Манчестер Сити".